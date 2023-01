Windows 11: l'update KB5021751 controlla la versione di Office

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento KB5021751 per Windows 11 e per Windows 10 per capire se sui computer dei suoi utenti è installata una vecchia versione di Microsoft Office, quindi 2007, 2010 oppure 2013.

Windows 11: KB5021751 controlla la versione di Office installata

L’aggiornamento viene distribuito mediante Windows Update, non richiede il riavvio del computer e il suo unico scopo è quello già menzionato. Inoltre, viene eseguito silenziosamente, senza installare assolutamente nulla sul dispositivo dell’utente.

Le informazioni raccolte riguardo le versioni di Office non supportate vengono inviate alla società di Redmond che così facendo può disporre dei dati numerici sulla diffusione delle versioni della sua suite d’ufficio a cui è interessata.

Microsoft consiglia agli utenti che utilizzano versioni obsolete di Office di scaricare e installare una versione di prova gratuita della ben più recente suite di app per la produttività Microsoft 365.

Ricordiamo che Office 2007 e Office 2010 hanno raggiunto la fine del supporto già da diversi anni, rispettivamente a ottobre 2017 e ottobre 2020. Invece, Office 2013 è ancora “in carriera”, ma ormai non manca molto al raggiungimento della fine del supporto esteso: avverrà quest’anno, per la precisione l’11 aprile 2023.

Quando una versione di Office raggiunge la fine del supporto, Microsoft non fornisce più assistenza tecnica, non provvede più ad apportare correzioni di bug appena scoperti e non si occupa più di porre rimedio ad eventuali vulnerabilità di sicurezza recenti. Inoltre, il contenuto di supporto non viene più aggiornato e la maggior parte dei contenuti della guida online destinata alle versioni non aggiornate di Office viene rimossa.

