Windows 11: menu Copilot in Paint prossimo al lancio

Si avvicina il lancio di un’interessante novità per Paint. Dopo il debutto nella versione distribuita nei canali Canary e Dev del programma Insider, il menu Copilot è ora accessibile nella versione 11.2412.271.0 del software rilasciata nei canali Beta e Release Preview. Microsoft ha inoltre comunicato la disponibilità della build 22635.4880 (KB5052100) per Windows 11 23H2 nel canale Beta.

Un menu per tutte le funzionalità AI

Microsoft ha gradualmente annunciato funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per creare o modificare le immagini in Paint. Gli iscritti ai canali Beta e Release Preview del programma Insider possono scaricare la versione 11.2412.271.0 o successive dell’applicazione che introduce il menu Copilot con le quattro funzionalità AI: Cocreator, Image Creator, Generative erase e Remove background.

Cocreator richiede una NPU (Neural Processing Unit), quindi è disponibile solo per Copilot+ PC. Permette di generare un’immagine a partire da un disegno dell’utente. Le altre sono accessibili con qualsiasi computer. Image Creator genera un’immagine a partire da una descrizione testuale. Generative erase elimina oggetti dell’immagine e aggiunge la parte mancante. Remove background elimina lo sfondo.

Le funzionalità sono accessibili cliccando sull’icona Copilot nella barra degli strumenti, alla destra dell’icona dei livelli. È necessario effettuare l’accesso con un account Microsoft. La build 22635.4880 (KB5052100) non include altre novità, ma solo piccoli miglioramenti generali.

L’azienda di Redmond ha comunicato di aver risolto il bug segnalato il 24 dicembre 2024 e introdotto dall’aggiornamento KB5044284 per Windows 11 24H2 dell’8 ottobre 2024.

In realtà è stato “promosso” il workaround precedentemente pubblicato. Gli utenti che creano un supporto di installazione devono includere l’update di dicembre 2024 (KB5048667) o successivi e non quelli di ottobre e novembre 2024, altrimenti non sarà possibile ricevere futuri aggiornamenti. Microsoft non ha spiegato la causa del problema.