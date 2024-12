Windows 11 24H2: bug blocca gli aggiornamenti

Microsoft ha confermato l’ennesimo problema per Windows 11 24H2. Se viene creato un media di installazione che include gli aggiornamenti di ottobre e novembre 2024 non sarà più possibile scaricare altri aggiornamenti tramite Windows Update. La soluzione temporanea è includere solo l’aggiornamento di dicembre 2024.

Bug della vigilia di Natale

Microsoft ha pubblicato i dettagli sul problema alla vigilia di Natale, per la precisione alle ore 11:20 della costa pacifica (le 20:20 in Italia). Utilizzando ad esempio il Media Creation Tool per creare il supporto di installazione tramite DVD o pen drive USB, Windows 11 24H2 rimane in uno stato che impedisce di scaricare altri aggiornamenti da Windows Update.

La creazione dei supporti di installazione è l’opzione scelta per un’installazione pulita del sistema operativo. Molti utenti aggiungono gli aggiornamenti cumulativi mensili per evitare di installarli in seguito. Microsoft ha tuttavia comunicato che questa procedura non dovrebbe essere utilizzata per includere gli aggiornamenti KB5044284 dell’8 ottobre e KB5046617 del 12 novembre 2024.

Nessun problema invece se i due aggiornamenti sono installati successivamente tramite Windows Update o Microsoft Update Catalog. L’azienda di Redmond non fornisce ulteriori dettagli sul bug, ma suggerisce una soluzione temporanea in attesa del fix definitivo.

Dato che gli aggiornamenti mensili sono cumulativi e quindi includono tutte le patch di sicurezza precedenti, gli utenti possono creare un supporto di installazione aggiungendo solo l’aggiornamento KB5048667 rilasciato il 10 dicembre.