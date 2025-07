Windows 11: icone piccole e browser predefinito

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 27898 di Windows 11 nel canale Canary del programma Insider. Gli Insider troveranno diverse novità, tra cui la Quick Recovery Machine, le icone piccole nella barra delle applicazioni e l’impostazione del browser predefinito per vari tipi di file. Alcune di esse sono state incluse nella recente build 26100.4762 e nell’aggiornamento KB5062553 di Windows 11 24H2.

Novità della build 27898

La barra delle applicazioni può diventare troppo affollata. Microsoft ha finalmente introdotto l’opzione per ridurre la dimensione delle icone. Gli utenti possono scegliere la modalità predefinita (dimensione più piccola solo quando la barra delle applicazioni è piena) oppure impostare sempre la dimensione piccola.

La seconda novità è Quick Recovery Machine. In caso di crash del sistema operativo dovuto ad un problema grave viene avviato il Windows Recovery Environment (WinRE) e scaricato automaticamente il fix tramite Windows Update. Ciò evita quindi l’intervento manuale.

Diversi miglioramenti riguardano le funzionalità per gli utenti con disabilità. Accesso vocale permette di aggiungere parole personalizzate al dizionario, mentre Screen Curtain in Assistente vocale oscura lo schermo garantendo la privacy (utile in luoghi pubblici).

Microsoft ha inoltre aggiornato il design del box di dialogo che viene mostrato quando un’app richiede i permessi di accesso a fotocamera, microfono, posizione e altro. Nel menu contestuale di Esplora file è stato invece aggiunto un divisore per le icone delle azioni (taglia, copia, rinomina, condividi, elimina). Nella finestra di Windows Share si può vedere l’anteprima del contenuto condiviso.

Nelle impostazioni per la scelta del browser predefinito è possibile scegliere nuovi tipi di file e link. C’è anche un pulsante per impostare il browser come app predefinita per i file PDF. L’icona del browser verrà aggiunta automaticamente alla barra delle applicazioni e al menu Start (se non vengono deselezionati i due checkbox).