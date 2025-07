Google annuncia Gemini per Wear OS e altre novità AI

In occasione dell’annuncio dei smartphone e smartwatch di Samsung, Google ha svelato nuove funzionalità AI e soprattutto l’arrivo di Gemini su Wear OS. Per i Pixel è stata avviata la distribuzione di un aggiornamento dedicato.

AI Mode in Circle to Search

La funzionalità Circle to Search (Cerchia e cerca in italiano), annunciata all’inizio del 2024, permette di effettuare ricerche sul web tramite gesture. Google ha annunciato l’integrazione di AI Mode (solo in inglese in India e Stati Uniti). È sufficiente tenere premuto sul pulsante home o la barra di navigazione e cerchiare qualcosa sullo schermo per avere una risposta da AI Overview. Nella parte inferiore è presente il link per AI Mode che permette di ottenere informazioni più dettagliate.

AI Mode è accessibile anche tramite Lens e app Google (Android e iOS). Circle to Search consente inoltre di ottenere aiuto durante il gioco. Basta ad esempio cerchiare un personaggio o un oggetto per ricevere informazioni e suggerimenti.

Gemini Live supporta ora le app Samsung sui nuovi Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE. Infine, l’app Gemini è disponibile sui Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch Ultra (2025) insieme a Wear OS 6. Sostituirà Google Assistant anche sugli smartwatch Pixel, OPPO, OnePlus e Xiaomi con almeno Wear OS 4.

Oltre che alle app Google può accedere anche a quelle di Samsung, offrendo risposte più pertinenti. Si attiva toccando l’icona dell’app, tenendo premuto il pulsante laterale o con il comando vocale “Hey Google“. Il funzionamento è identico a quello su smartphone, quindi risponde alle domande e permette di eseguire diverse attività, come invio di messaggi, aggiunta di un appuntamento al calendario, riassunto delle email e creazione di promemoria.