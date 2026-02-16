Windows 11: Microsoft conferma e risolve due bug

Anche il Patch Tuesday di febbraio ha introdotto diversi bug (non come quelli di gennaio), ma include anche fix attesi dagli utenti. Microsoft ha confermato e risolto due problemi, ovvero la comparsa di una schermata nera in presenza di specifiche GPU e l’impossibilità di usare reti Wi-Fi con protocollo WPA3.

Bug risolti con KB5077181

Microsoft ha spiegato che si può verificare il crash di Windows 11 25H2 per alcune configurazioni hardware. Viene quindi mostrato il famigerato BSOD (Black Screen Of Death) con l’errore KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE. Alcuni utenti hanno segnalato invece la comparsa di una schermata di colore verde.

L’azienda di Redmond ha confermato che il bug riguarda determinate GPU (senza però indicare marche o modelli). Il crash è stato causato dal file dxgmms2.sys , un componente delle librerie DirectX usato per la gestione della memoria. Il bug è stato corretto con l’aggiornamento KB5077181 del 10 febbraio. Quasi certamente è stata inclusa una nuova versione del file.

Il secondo problema è stato invece introdotto dall’aggiornamento opzionale KB5074105 del 29 gennaio. Alcuni dispositivi non possono connettersi alle reti Wi-Fi che sfruttano il protocollo WPA3. Microsoft non ha specificato quali schede di rete sono interessate, né la causa.

L’aggiornamento KB5077181 del 10 febbraio include altri bug fix relativi a GPU e giochi. Diversi utenti avevano segnalato un calo di prestazioni e la comparsa di artefatti grafici durante il gaming. Veniva inoltre mostrato uno schermo nero con alcuni GPU di NVIDIA (uno dei tanti problemi introdotti con il disastroso update di gennaio).

Microsoft ha infine risolto il bug che impediva l’avvio del computer, mostrando l’errore UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (anche questo dovuto all’aggiornamento di gennaio).

Come detto, l’update KB5077181 ha introdotto altri problemi, ma quelli risolti sono in numero maggiore (per il momento). Gli utenti devono quindi procedere all’installazione se hanno riscontrati i bug descritti da Microsoft. Oltre che tramite Windows Update può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog prestando attenzione all’architettura (x64 o arm64).