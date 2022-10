Windows 11: Microsoft corregge un bug per TLS/SSL

Il primo aggiornamento cumulativo (KB5018427) per Windows 11 2022 Update (22H2) è stato rilasciato lo scorso 11 ottobre. Con la patch sono stati risolti numerosi problemi, ma ne ha introdotto un altro. In alcuni casi non possibile stabilire una connessione tra client e server a causa del mancato handshake TLS/SSL. Stranamente l’azienda di Redmond ha corretto il bug solo nella versione 21H2 e in Windows 10.

Problemi di connessione in Windows 11 e 10

Microsoft ha ricevuto segnalazioni sul problema in seguito all’installazione degli aggiornamenti KB5018427 per Windows 11 22H2, KB5018418 per Windows 11 21H2 e KB5018410 per Windows 10 21H2/21H1/20H2. Quando gli utenti tentano di effettuare una connessione TLS/SSL tra client e server, il sistema operativo mostra l’errore SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE.

L’azienda di Redmond spiega che ciò è probabilmente dovuto all’invio di frame multipli all’interno di un singolo buffer di input, in particolare uno o più record completi con un record parziale inferiore a 5 byte tutti inviati in un unico buffer.

Come detto, il problema di connessione è stato risolto per Windows 11 21H2 con l’aggiornamento “out-of-band” KB5020387. La patch cumulativa non viene distribuita tramite Windows Update, ma deve essere scaricata manualmente dal Windows Update Catalog. Non è ancora disponibile il fix per Windows 11 22H2, mentre è stato rilasciato quello per Windows 10, ovvero KB5020435, sempre tramite Windows Update Catalog.

Tra i problemi confermati da Microsoft è stato risolto quello relativo al login con Windows Hello su Windows 11 22H2, mentre non c’è ancora un fix definitivo per il bug relativo alle stampanti.