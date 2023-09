Windows 11: Microsoft Edge meno invasivo in Europa

Con il rilascio della più recente versione di anteprima per gli sviluppatori di Windows 11, ovvero la build 23531, giunta sul canale Dev, è stato introdotto un cambiamento estremamente significativo: i collegamenti nelle app di sistema non vengono più aperti automaticamente utilizzando Microsoft Edge, a prescindere da quelle che sono le preferenze di browser impostate dall’utente.

Windows 11: i link interni si aprono con un browser diverso da Microsoft Edge

La modifica riguarda solo ed esclusivamente gli utenti dell’Unione Europea, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Infatti, nelle nazioni dell’Area Economica Europea (EEA), secondo il registro dei cambiamenti della build di sviluppo di Windows 11, i componenti di sistema di Windows rispetteranno il browser predefinito nell’apertura dei collegamenti.

Sino a prima dell’introduzione di questo cambiamento (e tutt’ora per coloro che non fanno parte dell’Unione Europea), su Windows 11 i collegamenti all’interno di diverse parti del sistema, come nel caso degli articoli di aiuto nelle impostazioni, i risultati di ricerca nel menu Start e gli articoli dei widget, venivano aperti in maniera automatica con Microsoft Edge, a prescindere dalle preferenze del browser configurate dagli utenti. Ciò ha portato molti utenti a cercare soluzioni alternative a cui però il colosso di Redmond ha reagito apportando modifiche ad hoc al sistema per cercare di ostacolare gli “escamotage” attuati.

In apparenza potrebbe sembrare un cambiamento di poco conto, ma non è affatto così, considerando il fatto che la scelta del colosso di Redmond di promuovere Microsoft Edge come browser predefinito ha creato non poco disagio e malcontento tra gli utenti nel corso del tempo.

