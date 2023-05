Windows 11: Microsoft indaga problemi velocità VPN

Pochi giorni addietro abbiamo evidenziato, in seguito a un fiume di segnalazioni da parte degli utenti Windows 11 su Reddit e sulle pagine di supporto, l’esistenza di numerosi problemi tecnici con l’ultimo update KB5026372, ovverosia il Patch Tuesday di maggio 2023. Tra i disguidi più noiosi figura, in particolar modo, il malfunzionamento delle connessioni VPN L2TP/IPsec, su cui ora Microsoft sta intervenendo direttamente al fine di fornire una soluzione il più rapidamente possibile.

Microsoft interviene su problemi VPN per Windows 11

Come riportato da Bleeping Computer, il problema si manifesta immediatamente usando il protocollo L2TP/IPsec: anziché notare velocità normali, a seconda naturalmente della connessione di cui si dispone, le velocità in download e in upload crollano vertiginosamente ai loro minimi. Apparentemente, per risolvere provvisoriamente il bug basta poco: disinstallando l’update e tornando alla iterazione del sistema operativo precedente al Patch Tuesday di maggio 2023, la situazione ritorna normale.

Lo staff di Microsoft ha però aggiornato gli utenti affermando che la società è a conoscenza del problema e lo sta esaminando, confrontando i dati forniti dai consumatori che, in realtà, si rivelano alquanto anomali: in alcuni casi, infatti, la velocità cala visibilmente, mentre in altri – pur con lo stesso update installato – non si verifica.

Per questa ragione, al momento è molto complesso inquadrare l’effettiva causa del bug. La rimozione dell’aggiornamento cumulativo KB5026372 da Windows 11 viene confermata anche da Microsoft come l’unica soluzione disponibile, sebbene ciò comporti anche la rimozione di tutte le correzioni per le vulnerabilità di sicurezza su cui i tecnici sono intervenuti nelle ultime settimane.