Windows 11: Microsoft testa una nuova barra di ricerca

Grazie a Windows Search, su Windows 11 riuscire a trovare specifici file e applicazioni non è assolutamente impegnativo, salvo casi particolari, ovviamente. Si tratta di una soluzione integrata direttamente nella barra delle applicazioni, accessibile previo clic sul tasto apposito. Per quanto comoda possa risultare la feature, Microsoft intende però semplificare ancora di più la vita ai suoi utenti, apportando alcune modifiche in stile Windows 10 al sistema di ricerca del suo più recente OS.

Windows 11: barra di ricerca sulla taskbar in stile Windows 10

Il colosso di Redmond sta in fatti lavorando ad una barra di ricerca integrata nella taskbar di Windows 11 che presenta caratteristiche analoghe a quella offerta su Windows 10, ma con un design in perfetto stile con l’ultimo sistema operativo, come visibile pure nello screenshot illustrativo presente di seguito.

La casella apre la ricerca di Windows e per impostazione predefinita è allineata a sinistra. Purtroppo non è possibile farci clic destro sopra per accedere al menu mediante cui attuare eventuali regolazioni, dunque per apportarvi modifiche è necessario accedere alla sezione del sistema operativo dedicata alle impostazioni.

Da notare che la nuova barra di ricerca è al momento in fase di test e non è dato sapere quando risulterà fruibile per gli utenti iscritti al programma Insider e soprattutto se farà mai effettivamente capolino sulla versione stabile e definitiva di Windows 11, tutto dipenderà dal successo riscontrato.

