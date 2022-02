Windows 11: novità per barra applicazioni e widget

A poco più di quattro mesi dal lancio, Windows 11 ha ricevuto il suo primo grande aggiornamento. Tra le novità introdotte, alcune delle quali già avvistate nei mesi scorsi grazie ai test condotti in collaborazione con gli Insider, anche quelle che interessano la barra delle applicazioni e gli widget.

Widget e barra delle applicazioni: novità su Windows 11

Microsoft ritiene la taskbar un elemento fondamentale per il sistema operativo ed è al lavoro per migliorarla. L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti: molti di loro hanno espresso malcontento per le modifiche introdotte con il passaggio da W10 a W11, soprattutto in termini di personalizzazione. Ecco quanto si legge in un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale.

La barra delle applicazioni è un punto di lancio sempre presente, per tutto ciò che facciamo sui nostri PC. Ecco perché stiamo continuando a investire sulle esperienze che rendono più semplice consultare tutte le informazioni di cui necessitate ed eseguire azioni in modo diretto, indipendentemente da quante schermi impieghiate.

A cosa si riferisce il gruppo di Redmond quando cita le informazioni da consultare? Alla nuova integrazione degli widget: va a posizionarsi sotto forma di riquadro dedicato al meteo nell’angolo inferiore sinistro dell’interfaccia (a meno che l’allineamento degli elementi non sia configurato “al centro”). Sovrapponendogli il cursore del mouse, compare la board con tutti i contenuti dinamici (notizie, foto, risultati sportivi, andamento delle azioni ecc). Per visualizzare la componente è necessario assicurarsi sia attivata all’interno delle Impostazioni (Personalizzazione – Barra delle applicazioni).

Microsoft ha poi ripristinato la visualizzazione di data e ora su tutti i display, anche quelli secondari, come chiesto a gran voce da molti utenti.

Sempre sulla barra delle applicazioni, compare un pulsante per il controllo del microfono durante le videochiamate e riunioni. Un classico switch di tipo mute-unmute, semplice come dovrebbe essere.

Restando in tema, l’inedita funzionalità AirShare permette di condividere facilmente le finestre durante le riunioni, in un paio di click.

Contestualmente all’update rilasciato da Microsoft per Windows 11 sono arrivate le nuove versioni di software come Notepad (Blocco Note) e Media Player (Lettore Multimediale).