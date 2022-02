Windows 11: nuova barra applicazioni per i tablet

Al via la distribuzione della Preview Build 22563 di Windows 11, confezionata da Microsoft per i partecipanti al programma Insider. Una versione del sistema operativo in cui non mancano le novità, a partire da quella che interessa la barra delle applicazioni, completamente riprogettata per i tablet.

Windows 11, in arrivo una novità per i tablet

La Taskbar passa dallo stato Collapsed a quello Expanded (e viceversa) con un semplice swipe eseguito in prossimità del bordo inferiore dello schermo. Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto. Nel primo caso, lo spazio occupato si riduce fortemente, mostrando solo le icone di stato più importanti. Nel secondo, l’area coperta è maggiore e ci sono tutti i pulsanti a dimensione piena, come su desktop e laptop.

La novità può essere abilitata o disabilitata all’interno delle Impostazioni (Personalizzazione, Barra delle applicazioni). Microsoft avvisa che il rollout è in corso e graduale, dunque potrebbe non risultare disponibile fin da subito per tutti gli Insider.

W11 sui tablet: ottimizzazione, non stravolgimento

La volontà di rendere Windows 11 sempre più touch friendly è stata manifestata dal gruppo di Redmond in più occasioni. La stessa build d’anteprima 22557 rilasciata la scorsa settimana ha introdotto cinque nuove gesture dedicate tra le altre cose a menu Start e notifiche.

Consapevole dei passi falsi commessi in passato su questo fronte (qualcuno ricorderà l’interfaccia inedita di Windows 8), ora Microsoft sembra voler percorrere una strada differente, nel nome dell’ottimizzazione della UI per adattarla alle modalità di interazione tipiche dei tablet, senza però passare da un completo stravolgimento del layout.

Altre novità introdotte in via sperimentale con la Insider Preview Build 22563 riguardano la dinamicità dei contenuti mostrati dagli widget, le group policy relative alle notifiche di Windows Update, la componente Esplora File e la gestione delle schede aperte nel browser Edge tramite Snap. Ancora, debutta il supporto a 37 nuovi emoji. Alle caratteristiche più importanti dedicheremo un articolo di approfondimento. Non mancano poi i bugfix necessari per risolvere i problemi emersi nelle release precedenti.