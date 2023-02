Windows 11: nuova galleria per le immagini in Esplora file

Nel corso delle ultime ore, sono spuntate online alcune interessanti novità in merito a quelle che saranno le prossime feature che Microsoft provvederà a implementare su Windows 11, in concomitanza dell’arrivo della rinnovata versione di Esplora file di cui si parla già da qualche tempo. Stando a quanto emerso, quest’ultima porterà in dote pure una galleria per le immagini.

Windows 11: ecco la nuova galleria per le immagini di Esplora file

A fare la scoperta è stato lo sviluppatore Albacore, il quale ha riportato su Twitter che Windows 11 avrà una galleria foto XAML (o eXtensible Application Markup Language) direttamente all’interno di Esplora file, appunto.

Non avrà un design accattivante come Phodeo e andrà a caratterizzarsi per la presenza di una barra di scorrimento per la timeline e una lista configurabile di fonti per le fotografie, come visibile pure nello screenshot annesso di seguito.

Inoltre, le immagini raccolte verranno ordinate per data di creazione e si potranno cercare tramite il nome del file.

La galleria sarà inclusa nel nuovo Esplora file e sarà accessibile solo da esso, tramite la barra laterale.

Attualmente è stata implementata nella build 25300 della Developer Preview di Windows 11, ma non è abilitata per impostazione predefinita, pertanto deve essere attivata preventivamente come spesso accade per molte delle funzionalità nascoste presenti nelle preview per gli sviluppatori.

Al momento, non è dato sapere quando di preciso verrà implementata la nuova galleria, ma è probabile che possa venire resa disponibile insieme alla nuova versione di Esplora file con l’aggiornamento a Windows 11 23H2 atteso per la seconda metà dell’anno.

