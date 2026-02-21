Windows 11: su Paint arriva la rotazione libera, finalmente!

Paint, il programma di disegno che esiste dal 1985, permette finalmente di ruotare una selezione a qualsiasi angolazione. Finalmente, Dopo 40 anni si può prendere un oggetto su Paint e inclinarlo come pare e piace. Secondo Microsoft è una funzionalità molto richiesta dagli utenti, e non c’è motivo di dubitarne… probabilmente la richiedevano dal secolo scorso.

Paint su Windows 11 con la rotazione libera, come funziona

La nuova versione di Paint (11.2601.391.0) introduce la rotazione libera per forme, testo e qualsiasi selezione attiva. Basta selezionare un elemento, afferrare la maniglia di rotazione che appare sopra e ruotarlo nella direzione che si vuole. Per chi ha bisogno di precisione, c’è anche l’opzione “Rotazione personalizzata” nel menu Ruota, dove è possibile inserire un angolo specifico. È un bel passo avanti, visto che in precedenza, Paint consentiva solo di ruotare un’area selezionata di 90 o 180 gradi.

Ed ecco la funzione in azione:

Disponibilità

La funzione è in fase di roll out per gli Windows Insider nei canali Dev e Canary. Per gli utenti normali, l’arrivo nel canale stabile non ha ancora una data. Chi non vuole aspettare può scaricare manualmente il file msix dal sito store.rg-adguard.net e installarlo.

È un aggiornamento minuscolo, ma racconta qualcosa di più grande: Paint, che Microsoft avrebbe potuto abbandonare decine di volte, continua a ricevere attenzione. Negli ultimi mesi ha ottenuto funzionalità AI per generare album da colorare, strumenti di editing potenziati e ora la rotazione libera. Non diventerà mai Photoshop, è chiaro, ma per chi ha bisogno di modifiche rapide senza aprire programmi pesanti, sta diventando sorprendentemente capace, solo con qualche decennio di ritardo sulle funzionalità di base…