 Windows 11, torna la personalizzazione delle azioni rapide
Dopo mesi di lamentele, Windows 11 riavrà la personalizzazione delle azioni rapide nella barra delle applicazioni.
Dopo mesi di lamentele, Windows 11 riavrà la personalizzazione delle azioni rapide nella barra delle applicazioni.

Microsoft toglie, gli utenti si lamentano, Microsoft restituisce. È un ciclo che si ripete con una regolarità quasi rassicurante, e questa volta tocca alle azioni rapide della barra delle applicazioni di Windows 11, quei pulsanti nel centro di controllo che permettono di attivare o disattivare Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo, Luce notturna e altre funzioni con un tocco.

Azioni rapide personalizzabili su Windows 11: la funzione rimossa sta tornando

Le prime versioni di Windows 11, come Windows 10, permettevano di personalizzare quali tasti comparivano nel centro di controllo. Poi Microsoft ha deciso che non ne avevamo bisogno e ha trasformato il centro di controllo in un elenco scorrevole di tutti i pulsanti disponibili. Si poteva al massimo riordinare, ma non eliminare quelli che non servivano.

Il risultato? Un centro di controllo decisamente troppo affollato. Le lamentele degli utenti, puntuali, insistenti, ignorate per mesi, evidentemente hanno raggiunto la soglia critica.

Nelle recenti build di anteprima di Windows 11 è stata avvistata la possibilità di modificare le azioni rapide, nascosta nel codice ma funzionante. La scoperta è di @phantomofearth su X, che ha condiviso la novità. Non è ancora attiva per gli utenti normali, ma la sua presenza nel codice suggerisce che il ritorno è in programma per un prossimo aggiornamento.

Risparmio energetico nel nuovo sottomenu

Insieme alla personalizzazione delle azioni rapide, Microsoft sta aggiungendo un sottomenu dedicato al risparmio energetico. Il pulsante “Risparmio energia” nel centro di controllo guadagna una freccia che, se premuta, mostra un elenco di funzioni per ridurre il consumo di batteria: pulsanti per la Modalità scura, Luminosità Eco, Modalità risparmio energia e Contrasto schermo. Tutto raggruppato in un unico punto, invece di costringere l’utente a cercare ogni opzione in menu diversi.

Tra le altre migliorie recenti della barra delle applicazioni, Windows 11 ha aggiunto un indicatore per l’audio condiviso, con accesso rapido al relativo menu, e cursori di volume separati per ogni dispositivo connesso.

Fonte: phantomofearth su X

Pubblicato il 9 mar 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
9 mar 2026
