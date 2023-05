Windows 11: Phone Link potrebbe mettere a rischio la privacy

Recentemente l’applicazione Phone Link per Windows 11 è stata aggiornata, permettendo anche agli utenti iPhone di poter sfruttare le stesse funzioni che da tempo sono disponibili per Android. L’applicazione consente di adoperare il PC per effettuare e ricevere telefonare, inviare e ricevere SMS, iMessage e di visualizzare le notifiche del cellulare dal desktop. A quanto pare, però, la modalità di connessione proposta non è sicura.

Windows 11: Phone Link potrebbe far gola ai cybercriminali

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, il sistema di connessione sfruttato da Phone Link potrebbe venire adoperato con facilità da eventuali malintenzionati per accedere ai dati personali degli utenti.

A rendere nota la cosa è stato lo sviluppatore Certo Software, secondo cui sarebbe opportuno prendere delle precauzioni prima di sfruttare Phone Link, per evitare spiacevoli conseguenze.

Un cybercrminale che ha accesso fisco allo smartphone della vittima può associare il dispositivo a un computer tramite lettura rapida di un codice QR, dopodiché può visualizzare le notifiche, la messaggistica, può ascoltare le registrazioni delle telefonate effettuate e molto altro ancora. Per l’utente preso di mira accorgersi della cosa è abbastanza difficile.

Per proteggersi, Certo Software consiglia di controllare regolarmente quali sono i dispositivi abilitati al collegamento con lo smartphone e nel caso ce ne siano di non riconosciuti di procedere alla loro disconnessione. Considerando che Phone Link funziona tramite connessione Bluetooth, sarebbe quindi buona norma andare nella sezione di impostazioni dedicata, sia su iPhone sia su Android, verificare la lista dei dispositivi connessi e rimuovere quelli sospetti.

Alla luce di tutto ciò, Certo software ritiene che sia Microsoft che Apple dovrebbero apportare dei cambiamenti per facilitare l’individuazione dei possibili rischi per la privacy. Per quanto riguarda Apple, dovrebbe implementare un’indicazione visiva quando le notifiche e i messaggi vengono condivisi con un dispositivo Bluetooth, mentre Microsoft potrebbe aggiungere un avviso all’app Phone Link consigliandone l’utilizzo solo con i device personali.

