Windows 11 è più veloce di Windows 10?

Microsoft ha recentemente elencato alcuni vantaggi di Windows 11 per convincere gli utenti ad abbandonare il vecchio Windows 10. In una pagina pubblicata sul sito ufficiale sono invece presenti i risultati di quattro test che dimostrerebbero le maggiori prestazioni di Windows 11. In realtà può essere definito un “epic fail”.

Confronto completamente sbagliato

Per i test effettuati a dicembre 2024 sono sono stati utilizzati 20 notebook di ASUS, Dell, HP, Acer, Samsung e Lenovo. I 10 notebook con Windows 11 integrano processori Intel Core di 12esima e 13esima generazione, mentre i 10 notebook con Windows 10 integrano processori Intel Core di sesta, ottava, decima e 11esima generazione.

In base ai risultati del test Geekbench 6, i notebook con Windows 11 sono fino a 2,3 volte più veloci dei notebook con Windows 10. Geekbench 6 misura le prestazioni di CPU e GPU, quindi è ovvio che una dotazione hardware più moderna offra prestazioni superiori. Non cambia praticamente nulla tra Windows 11 e Windows 10.

Microsoft avrebbe dovuto installare i due sistemi operativi sugli stessi notebook e simulare l’uso reale da parte degli utenti. Per un confronto più veritiero doveva anche utilizzare notebook con processori AMD. Ma Windows 11 non può essere installato sui notebook con processori non supportati.

L’azienda di Redmond sottolinea inoltre che i notebook con Windows 11 offrono un’autonomia fino a 2,7 ore in più rispetto ai notebook con Windows 10. In questo caso è stato riprodotto un video mp4 a 1080p con Windows Media Player. Anche questo risultato è falsato perché i processori più recenti utilizzano novità architetturali che permettono di ridurre i consumi.

Usando Speedometer in Edge 130.x e 131.x, Microsoft ha rilevato che la navigazione web con i notebook Windows 11 è fino a 3,2 volte più veloce rispetto ai notebook Windows 10. Usando infine il benchmark Procyon Office è stato rilevato che i notebook Windows 11 sono fino a 2 volte più veloci dei notebook Windows 10 nell’esecuzione di Microsoft Office.