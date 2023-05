Windows 11: problemi con il riconoscimento vocale

Quelli derivanti dall’installazione del Patch Tuesday non sono gli unici problemi a cui stanno andando incontro gli utenti di Windows 11. Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha aggiornato la documentazione sulla dashboard di Windows in riferimento a un bug da poco scoperto che è causa di difficoltà nel riconoscimento vocale.

Windows 11 e il bug del riconoscimento vocale

Più precisamente, Microsoft informa che gli utenti potrebbero riscontrare problemi con il riconoscimento vocale, con l’attivazione vocale e con la scrittura a mano dopo l’installazione dell’aggiornamento opzionale KB5022913 e delle versioni ad esso successive. I sistemi interessati non riescono ariconoscere le parole e/o a rilevare l’input in varie applicazioni.

La problematica si verifica sui PC su cui è in esecuzione Windows 11 22H2 su cui viene usata la lingua cinese e giapponese e che usano l’API Windows.Media.SpeechRecognition.

Il colosso di Redmond sta lavorando attivamente per cercare di risolvere la problematica il prima possibile, in modo tale da rilasciare a stretto giro un update correttivo per i suoi utenti.

In attesa di un fix ufficiale, gli utenti interessati dal problema possono ovviare momentaneamente procedendo come segue dopo ogni riavvio del computer.

Chiudere l’applicazione che ha problemi con il riconoscimento vocale o con le altre tipologie di input coinvolte. Aprire il Task Manager, selezionare la scheda Processi in esso presente e cliccare sulla colonna Nome per ordinare i processi per nome. Individuare il processo ctfrmon.exe e selezionarlo. Cliccare sul tasto Termina attività. Confermare che una nuova istanza di ctfmon.exe verrà avviata automaticamente.

