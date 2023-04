Windows 11 e 10: problemi con login account locali dopo ultimo Patch Tuesday

Alcune settimane fa Windows 11 e Windows 10 hanno ricevuto il Patch Tuesday del mese di aprile 2023: oltre alle 97 falle di sicurezza risolte, però, vi sono anche innumerevoli problemi correlati alle prestazioni del sistema operativo e al corretto funzionamento di app e hardware, SSD inclusi. Nelle ultime ore, però, è emerso un altro problema in indifferente che impedisce il login agli account locali, fortunatamente limitato a due specifiche versioni dell’OS di casa Microsoft.

Niente login ad account locali su Windows 11 e Windows 10

La conferma dell’esistenza di questo noioso bug arriva direttamente dal gigante di Redmond, tramite i suoi canali ufficiali. Con un post dedicato, gli sviluppatori interni affermano al pubblico che i computer dotati di Windows 11 e Windows 10, versioni Education ed Enterprise, aggiornati con un pacchetto successivo al 21 marzo 2023, mostreranno il messaggio “i tuoi dati verranno elaborati al di fuori del tuo paese o regione” a ogni tentativo di login ad un account locale.

In attesa di una soluzione definitiva, i tecnici hanno fornito le seguenti istruzioni: bisogna aprire l’Editor del Registro di Sistema, seguire il percorso “HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\CloudExperienceHost\Intent\PersonalDataExport” e trovare il valore PDEShown, per poi identificare la voce REG_DWORD e fissare il suo valore a 1.

Una volta terminato questo processo, basta un riavvio del computer – e l’eventuale installazione di altre patch opzionali disponibili – per applicare le modifiche e, risolvere il problema. Il fix definitivo, invece, dovrebbe arrivare con il Patch Tuesday di maggio 2023. Per fortuna, non si tratta di un problema riguardante tutte le iterazioni di Windows 11 e Windows 10.

