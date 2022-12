Windows 11: problemi di visualizzazione con il Task Manager

Nelle scorse ore, Microsoft ha provveduto a rilasciare l’aggiornamento KB5020044 per Windows 11 22H2 con cui sono stati apportati miglioramenti vari per i giochi, per OneDrive, per Windows Spotlight e altro ancora. Non sono però tutte rose e fiori, come si suol dire. L’update, infatti, ha introdotto pure un nuovo problema relativo al Task Manager.

Windows 11 22H2: problemi con le personalizzazioni del Task Manager

In un avviso da poco diramato relativo ai problemi noti di Windows 11 22H2, infatti, Microsoft ha segnalato che il Task Manager potrebbe non visualizzare determinati elementi dell’interfaccia utente con i colori corretti, rendendoli di fatto illeggibili. Ciò riguarda specificamente coloro che hanno deciso di impostare una colorazione per il Task Manager diversa da quella predefinita andando a intervenire sulle impostazioni di personalizzazione dell’OS.

Per il momento, per ovviare, Microsoft suggerisce agli utenti coinvolti di attivare solo il tema chiaro o scuro e di lasciare perdere le colorazioni personalizzate, ma nel frattempo si lavora a un fix. Per impostare il tema chiaro o scuro è sufficiente accedere alla sezione Impostazioni di Windows 11, selezionare la voce Personalizzazioni da quest’ultima, poi quella Colori e impostare l’opzione preferita dal menu Scegli la modalità.

Attualmente, però, non è dato sapere quanto tempo, di preciso, occorrerà per risolvere il bug, ma con ogni probabilità ciò verrà fatto prima del rilascio del Patch Tuesday di questo mese, previsto per il 13 dicembre.

Da tenere presente che la problematica riguarda solo ed esclusivamente Windows 11 22H2 in versione client, mentre le varianti server del sistema operativo non sono interessate.

