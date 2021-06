Non la migliore delle partenze per Windows 11: per molti è impossibile guardare in diretta l'evento di presentazione. Il motivo? Qualcosa è andato storto con la trasmissione del filmato attraverso il sito ufficiale di Microsoft.

Windows 11: lo streaming dirottato su Twitter

Per risolvere in corsa, il gruppo di Redmond ha deciso di rendere l'evento fruibile anche su Twitter, a questo link.