Windows 11: come guardare la presentazione di Microsoft

Oggi, giovedì 24 giugno 2021, non è un giorno qualsiasi in casa Microsoft: è il giorno scelto dal gruppo di Redmond per annunciare al mondo Windows 11, nuovo sistema operativo a cui spetterà il non semplice compito di raccogliere l'eredità lasciata da Windows 10. Coloro interessati a seguire la presentazione in diretta lo possono fare visitando la pagina ufficiale dell'evento oppure su YouTube, attraverso il player incluso di seguito. Inizierà alle 17:00 (ora italiana).

Windows 11: come guardare la presentazione

Cosa sappiamo al momento di Windows 11? È certo il restyling dell'interfaccia con l'introduzione di novità che riguardano in primis la barra delle applicazioni e il menu Start. La piattaforma dovrebbe poi riservare un'attenzione maggiore a controlli touch e gesture. Nell'elenco dei presunti cambiamenti anche la defenestrazione di Skype e la correzione di un vecchio bug riguardante le configurazioni multi-monitor.

Ciò che però gli utenti più chiedono a gran voce è un'attenzione maggiore alla gestione degli aggiornamenti, troppo spesso flagellati dalla comparsa di problemi dopo l'installazione. Con cadenza fin troppo regolare, al rilascio dei Patch Tuesday sono seguiti feedback negativi da parte di chi si è trovato, suo malgrado, a dover fare i conti con intoppi di ogni tipo.

Set a reminder to experience what’s new, live, June 24th at 11 am ET 📅 https://t.co/r7D0GQnR4x pic.twitter.com/UJrji0WxxB — Windows (@Windows) June 23, 2021

Per quanto riguarda le modalità di distribuzione, il passaggio a W11 dovrebbe essere offerto sotto forma di upgrade gratuito per tutti coloro che sono in possesso di una licenza valida delle edizioni precedenti, fino a Windows 7. A tal proposito, secondo un sondaggio, il 65% di coloro ancora fermi a questa versione è disposto a eseguire l'aggiornamento. Ne sapremo di più oggi, in occasione del #MicrosoftEvent.