Windows 11, arriva il pulsante per testare la velocità di Internet

Microsoft sta preparando una piccola ma utile novità per Windows 11: un pulsante per testare la velocità di Internet, direttamente accessibile dalla barra delle applicazioni.

La funzione è stata scovata nelle build di anteprima dei canali Dev e Beta da @phantomofearth, noto per intercettare le chicche nascoste del sistema operativo.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Microsoft aggiunge lo speed test alla barra delle applicazioni di Windows 11

Il nuovo pulsante apparirà nel menu a comparsa della rete, accanto all’icona per aggiornare l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Un’aggiunta discreta, ma comoda per chi vuole controllare al volo la qualità della connessione. Oltre al menu a comparsa, il test sarà accessibile anche cliccando con il tasto destro sull’indicatore di rete nella barra delle applicazioni.

Nel menu contestuale, si troverà la nuova voce accanto alle opzioni già note come “Risoluzione dei problemi” e “Impostazioni di rete”. Un modo rapido per verificare se la connessione va bene oppure no, senza dover aprire manualmente il browser o cercare uno speed test online.

Ma non è (ancora) una funzione nativa

Attenzione però: il pulsante non avvia un’app interna di Windows. Si tratta di un semplice collegamento al test di velocità di Bing, che apre il browser e porta alla pagina dedicata. Non è una soluzione integrata nel sistema, ma è comunque un passo avanti in termini di accessibilità. Microsoft potrebbe decidere di perfezionare la funzione prima del rilascio ufficiale, magari trasformandola in uno strumento nativo (e sarebbe cosa buona e giusta).

Alternative già disponibili con PowerToys

Se non si vuole aspettare, si può già testare la velocità della proprio rete con PowerToys. Il launcher Run include un modulo dedicato che consente di eseguire lo speed test direttamente, senza passare dal browser. Una soluzione un po’ più elegante per chi cerca efficienza e rapidità.