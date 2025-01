Windows 11 può funzionare con soli 184MB RAM invece di 4GB?

Sappiamo tutti che l’ultima versione del sistema operativo di Windows richiede ufficialmente almeno 4GB di RAM per funzionare. E già con questa quantità di memoria, l’esperienza d’uso non è certo delle migliori. A meno che non si apra una sola tab del browser alla volta. Ma c’è chi ha voluto esagerare…

Windows 11 funziona con soli 184MB di RAM

NTDEV, il creatore di tiny11 (una versione modificata e alleggerita di Windows 11), ha fatto qualcosa di davvero impressionante. In un video su YouTube, ha mostrato Windows 11 versione 24H2, l’ultima release, in esecuzione su una macchina virtuale con appena 184MB di RAM. Sì, ben al di sotto dei requisiti minimi ufficiali.

Below is a tech demo of Windows 11 24H2 running on just 184MB of RAM!

As it turns out, you can even multitask! https://t.co/zP7KqfKf3W pic.twitter.com/HFMgcdup3Y — NTDEV (@NTDEV_) January 7, 2025

Ovviamente, non stiamo parlando di usare un sistema operativo moderno su un PC degli anni ’90. Il progetto funziona solo in modalità provvisoria ed è estremamente lento. Tuttavia, il sistema riesce comunque a svolgere le attività di base e, in una certa misura, persino a fare multitasking.

Impressionante, ma poco pratico

Quello di far girare Windows 11 con meno RAM del minimo non è il primo progetto strampalato di NTDEV. In precedenza, aveva mostrato Windows 11 versione 24H2 LTSC in esecuzione da un DVD con l’aiuto di LZX. Era riuscito anche a far funzionare (a malapena) Windows 11 su un iPhone 15 Pro e aveva creato una versione modificata che richiede solo 3GB di spazio su disco.

Intendiamoci, far girare il sistema operativo con così poca RAM è un’impresa notevole dal punto di vista tecnico. Dimostra quanto si possa “spremere” un sistema operativo moderno, eliminando tutto il superfluo. Ma dal punto di vista pratico, ha poco senso. Quindi, se si vuole usare Windows 11 in modo decente, è necessario avere almeno 8GB di RAM. E se possibile, anche di più. Il sistema (e la pazienza) ringrazieranno.