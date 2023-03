Windows 11: ricezione più rapida dei feature update

In futuro, Windows 11 potrebbe permettere agli utenti di ricevere i feature update in maniera più rapida rispetto a quanto avviene attualmente. Lo si apprende da una delle build più recenti in distribuzione agli Insider nel Dev Channel.

Windows 11: patch distribuite appena disponibili

La relase di riferimento è la 25314, all’interno della quale è stata avvistata una nuova opzione nella sezione Impostazioni del sistema operativo dedicata a Windows Update grazie alla quale il computer potrà ricevere gli aggiornamenti appena questi sono pronti.

Sono diverse le ragioni per le quali è bene confidare in un aggiornamento tempestivo del sistema operativo, sebbene Microsoft abbia deciso di adottare un approccio più graduale nella distribuzione delle patch dai tempi di Windows 10 al fine di evitare il rapido diffondersi di eventuali bug di sistema. Tra le principali motivazioni alla base di questo cambio di rotta primeggia il discorso sicurezza e la necessità di correggere quanto prima problematiche particolarmente fastidiose per il proprio flusso di lavoro, come ad esempio il rallentamento degli SSD rilevato di recente.

Da tenere presente che Microsoft specifica che gli aggiornamenti saranno distribuiti appena disponibili per il computer di riferimento, il che sta a significare che la dinamica delle cosiddette safeguard continua a restare attiva. L’azienda di Redmond, dunque, va a bloccare la disponibilità di una patch su un determino PC se è a conoscere di bug specifici di rilievo.

Quando la novità in questione verrà effettivamente resa disponibile nel canale stabile non è però al momento noto. Al momento, l’opzione è addirittura nascosta nelle build instabili, infatti occorre usare il tool ViveTool per poterla abilitare, usando la sintassi vivetool /enable /id:43132439 da riga di comando .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.