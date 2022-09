Windows 11: risolti i problemi di dettatura vocale

Windows 11 integra un servizio di dettatura vocale che permette agli utenti di immettere del testo utilizzando la propria voce, senza dover per forza di cose adoperare pure o solo la tastiera. Per qualche misteriosa ragione, però, coloro che si servono del più recente sistema operativo Microsoft hanno recentemente riscontrato vari problemi nell’uso della suddetta funzionalità, ma fortunatamente tutto è stato prontamente risolto dal colosso di Redmond.

Windows 11: fix per la dettatura vocale

Andando più in dettaglio, adoperando la scorciatoia da tastiera Win+H, quella tramite cui è per l’appunto possibile richiamare la dettatura vocale, Windows 11 mostrava un messaggio indicante che qualcosa era andato storto, impedendo agli utenti di sfruttare la feature in questione.

Il problema è stato tuttavia riconosciuto e risolto da Microsoft in tempi relativamente brevi. L’azienda ha infatti pubblicato un avviso sul suo sito Internet con cui ha comunicato di aver applicato una modifica lato server che ha permesso di far fronte alla cosa. La correzione del bug, dunque, non richiede alcuna azione particolare da parte degli utenti.

Per cui, tutti coloro che stavano avendo delle difficoltà in tal senso dovrebbero ora essere in grado di sfruttare lo strumento per la dettatura vocale come di consueto. Da tenere però presente che il problema e il fix fanno riferimento soltanto alla versione 22H2 di Windows 11.

Oltre a quello in questione, Windows 11 ha ancora diversi bug noti che sono in attesa di essere corretti da Microsoft, come ad esempio l’impossibilità di aprire i documenti in formato XPS con caratteri non inglesi che è emerso lo scorso mese.