Windows 11: risolto il bug del fuso orario

A novembre dello scorso anno, Microsoft ha dato conferma dell’esistenza di un bug sulla versione 24H2 di Windows 11 che impediva agli utenti di regolare determinate impostazioni di data e ora senza privilegi di amministrazione. Adesso, a quanto pare, il colosso di Redmond è finalmente riuscito a porre rimedio alla cosa, con il rilascio dell’aggiornamento KB505094.

Windows 11: risolto il bug che impediva di modificare data e ora

Più precisamente, il bug impediva gli utenti senza diritti di amministratore di cambiare il fuso orario nelle impostazioni, costringendoli a usare il Pannello di controllo. In sostanza, la relativa opzione non era visibile. Gli utenti con diritti di amministratore, invece, non avevano nessun tipo di problema.

Il bug, però, è stato risolto con gli aggiornamenti per Windows 11 rilasciati il 28 gennaio 2025. Da tenere presente che il correttivo sarà parte anche dei futuri update.

È possibile scaricare l’aggiornamento con il correttivo andando nella sezione Impostazioni di Windows 11, selezionato la voce Windows Update e controllando gli aggiornamenti disponibili. Una volta individuato l’update KB5050094, occorre fare clic sul pulsante Scarica e installa.

Vale anche la pena notare che il bug non riguarda gli utenti che fanno uso della versione 23H2 di Windows 11 e precedenti. Lo stesso discorso vale per coloro che usano Windows 10.

Microsoft ha già risolto molti bug che andavano a interessare la più recente versione di Windows 11, tra cui problematiche legate alla fruizione dell’audio, ai giochi, all’HDR automatico e altro ancora. Tuttavia, ci sono ancora diversi bug noti piuttosto vecchi che aspettano le loro patch corrispondenti, riguardanti, ad esempio, problemi di compatibilità con le app di sfondo, problemi di software anti-cheat e altro ancora.