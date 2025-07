Windows 11: il risparmio energetico si attiva da solo senza abbassare la luminosità

Quando la batteria scende sotto una certa soglia, Windows rallenta tutto drasticamente. Ma Microsoft sembra aver finalmente capito che si può fare di meglio. Windows 11 gestirà la batteria in modo più furbo.

Windows 11 impara a gestire la batteria in autonomia

La novità si chiama “risparmio energetico adattivo” e funziona in modo completamente diverso dal sistema attuale. Invece di basarsi solo sulla percentuale di batteria rimasta, analizza quello che si sta realmente facendo con il laptop. Se si sta guardando Netflix, si comporta diversamente rispetto a quando si sta scrivendo un documento.

Microsoft sta testando questa funzione con gli utenti del Canary Channel, il gruppo di tester più coraggiosi che prova le novità prima degli altri. Se tutto va bene, dovrebbe arrivare su Windows 11 entro fine anno.

Come funziona il risparmio energetico adattivo su Windows 11

La modalità tradizionale di Windows è piuttosto brutale, per la verità. Quando si attiva, riduce la luminosità del 30%, spegne gli effetti di trasparenza, blocca le app in background e mette in pausa gli aggiornamenti non essenziali. Anche OneDrive, OneNote e Phone Link smettono di sincronizzarsi completamente.

Il risparmio adattivo è più soft. Come spiega Windows, si attiva e disattiva automaticamente, senza modificare la luminosità dello schermo, in base allo stato di alimentazione del dispositivo e al carico di sistema corrente.

In pratica, Windows 11 tiene d’occhio i propri pattern di utilizzo. Se si sta facendo qualcosa che richiede poca energia, attiva automaticamente alcune ottimizzazioni. Se improvvisamente si avvia un’applicazione pesante, le disattiva al volo.

Solo per i dispositivi portatili

La funzione sarà disponibile esclusivamente su dispositivi con batteria: laptop, tablet e palmari. Ha senso, considerando che i PC desktop collegati alla presa non hanno bisogno di gestire l’autonomia.

Interessante notare che l’anno scorso Microsoft aveva fatto il percorso opposto, portando la modalità di risparmio energetico tradizionale anche sui desktop per ridurre il consumo elettrico. Due strategie diverse per due esigenze diverse.