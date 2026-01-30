Windows 11, in arrivo la seconda barra delle applicazioni?

Microsoft sta sviluppando una seconda barra delle applicazioni per Windows 11 che si può spostare dove si vuole. Sì, mentre la taskbar standard rimane ostinatamente incollata in basso allo schermo, l’azienda di Redmond sta progettando un’alternativa che si può piazzare ovunque.

Windows 11, Microsoft progetta una seconda barra delle applicazioni personalizzabile e mobile

Il progetto si chiama Command Palette Dock ed è stato pubblicato nel repository GitHub di PowerToys con tanto di spiegazione dettagliata e immagini. Questa nuova barra potrà essere spostata su qualsiasi lato dello schermo. Sopra, sotto, destra, sinistra.

Command Palette Dock permetterà anche di fissare le estensioni preferite per un accesso immediato, senza dover aprire Command Palette ogni volta. Oltre all’accesso rapido, il dock potrebbe offrire informazioni utili a colpo d’occhio attraverso i widget, come il monitoraggio delle risorse di sistema tipo uso CPU, RAM, temperature.

Secondo la descrizione ufficiale, Command Palette Dock è una nuova interfaccia opzionale che fornisce un accesso rapido alle estensioni selezionate. Il dock può essere abilitato dalle impostazioni della Command Palette e si può fissare su qualsiasi lato dello schermo. Inoltre, si può personalizzare l’aspetto. È possibile regolare lo sfondo, l’opacità, e gestire liberamente la posizione delle estensioni. Praticamente tutto quello che la barra delle applicazioni standard non fa fare.

Una proposta in cerca di approvazione

Per ora il Command Palette Dock è solo una proposta in fase di discussione. Microsoft sta cercando il feedback dagli sviluppatori e dagli utenti per capire se lo ritengano utile, quali estensioni vorrebbero fissare, in quali scenari d’uso potrebbe fare la differenza. Il progetto è su GitHub, aperto ai commenti della community.

WindowSill, l’alternativa che esiste già

Se non si vuole aspettare che Microsoft decida cosa fare con il Command Palette Dock, esiste già WindowSill, un’app di terze parti creata da un ingegnere Microsoft, che offre molte delle caratteristiche che il Command Palette Dock promette. Non è parte di PowerToys, quindi richiede un’installazione separata, ma per chi vuole una barra applicazioni alternativa senza aspettare l’eventuale rilascio ufficiale, è un’opzione valida.