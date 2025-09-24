WindowSill nella barra delle applicazioni di Windows: AI e utility

Chi usa Windows 11 su uno schermo grande, lo avrà sicuramente notato: la barra delle applicazioni è elegante, sì, ma anche terribilmente vuota. A sinistra e a destra delle icone c’è spazio inutilizzato che potrebbe ospitare funzioni utili, scorciatoie, strumenti. Microsoft ha scelto la via del minimalismo, ma per fortuna c’è chi ha deciso di colmare quel vuoto. WindowSill è una nuova app creata da Etienne Baudoux, ingegnere software di Microsoft. Porta una sorta di “TouchBar” su Windows 11.

WindowSill migliora la barra delle applicazioni di Windows 11 con moduli personalizzabili e assistente AI

WindowSill è un pannello che si sovrappone alla barra delle applicazioni. Può essere posizionato dove si preferisce: in alto, di lato, ovunque. È estremamente personalizzabile e include moduli già pronti per semplificarsi la vita, quali:

Controlli multimediali per Spotify, YouTube, Netflix e altre piattaforme;

Cronologia degli appunti con accesso rapido agli elementi copiati;

Promemoria rapidi per non dimenticare nulla;

Controlli per riunioni su Teams, Zoom, Discord (WhatsApp in arrivo);

Utility per immagini e URL: conversioni, compressioni, QR code;

Zoom del browser per Chrome, Edge, Firefox, Opera, Vivaldi e Brave;

Assistente AI integrato per testi e contenuti sullo schermo.

Una delle funzioni più interessanti è l’assistenza per i testi basata sull’intelligenza artificiale. È possibile riscrivere, correggere, tradurre, riassumere o analizzare qualsiasi testo visibile sullo schermo. WindowSill supporta modelli locali e API esterne come ChatGPT, Gemini, Claude e Llama. La modalità offline è disponibile con l’acquisto una tantum da 29,99 dollari, oppure ci si può abbonare a 4,99 dollari al mese.

Dettagli, scorciatoie e protezione della privacy

WindowSill permette di scegliere quanti elementi visualizzare, disattivare moduli inutili e proteggere i propri dati da screenshot indesiderati. Le scorciatoie da tastiera (Win + Ctrl + numero) rendono tutto più veloce. L’unico neo, le animazioni sono belle, ma risultano un po’ invadenti. Se distraggono, si possono comunque disattivare dalle impostazioni di accessibilità di Windows.

Disponibilità

WindowSill è disponibile gratuitamente nel Microsoft Store per Windows 10 e 11. Alcune funzioni avanzate richiedono un acquisto o abbonamento, ma si possono provare gratis per una settimana.