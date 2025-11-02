Windows 11 senza account MS: YouTube rimuove i video?

Diversi creatori di contenuti hanno segnalato che YouTube ha iniziato a rimuovere i video senza una valida ragione. Alcuni video spiegavano come installare Windows 11 su computer non compatibili e senza un account Microsoft. La colpa potrebbe essere dei sistemi basati sull’intelligenza artificiale, ma l’azienda di Mountain View ha smentito.

Violazione delle linee guida

In seguito al pensionamento di Windows 10, gli utenti sono “costretti” ad utilizzare Windows 11, se vogliono ricevere ancora gli aggiornamenti di sicurezza. Molti PC non soddisfano però i requisiti hardware minimi del nuovo sistema operativo, quindi è necessario sfruttare un tool, come Rufus o Flyoobe, che consente di aggirare i controlli durante l’installazione.

L’azienda di Redmond ha successivamente aggiunto altri due obblighi: connessione Internet e account Microsoft. Su YouTube sono presenti molti video che spiegano come aggirare questi due requisiti (uno prevede la scelta di un dominio). Tra i più popolari ci sono quelli del canale CyberCPU Tech. Il suo proprietario (Rich White) ha segnalato che due video sono stati rimossi dalla piattaforma senza un valido motivo. Questa è la risposta ottenuta dopo aver presentato appello contro la decisione:

L’avvertimento è stato emesso a causa della violazione della norma sui contenuti dannosi o pericolosi che proibisce contenuti che incoraggiano o promuovono comportamenti pericolosi e che incoraggiano attività pericolose o illegali che rischiano gravi danni fisici o la morte.

La giustificazione è chiaramente assurda, visto che l’installazione di Windows 11 non causa nessun danno fisico. Non è nemmeno illegale, in quanto l’autore dei video specifica chiaramente che serve una licenza valida. White sospetta quindi che la risposta sia automatizzata. L’intelligenza artificiale ha considerato per errore che l’aggiramento dei requisiti è pirateria.

Microsoft non ha fornito nessun chiarimento. Un portavoce di YouTube ha invece dichiarato che la decisione iniziale e la risposta all’appello non sono problemi di automazione. I due video sono stati ripristinati (link 1 e link 2), ma rimane ignoto il vero motivo della loro rimozione.