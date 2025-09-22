Windows 11, arrivano gli sfondi desktop animati (forse)

Nel 2007, Windows Vista Ultimate aveva introdotto DreamScene. Una funzione che permetteva di usare video come sfondo del desktop, trasformando lo schermo in una finestra animata. Era una chicca per pochi, riservata agli utenti con PC potenti e l’edizione più costosa di Vista (anche se era già pesante di suo). Poi un bel giorno, puff!… È sparita nel nulla. Fino a ora.

Windows 11 prepara il ritorno degli sfondi animati

Nelle build di anteprima di Windows 11 (Dev e Beta Channel), @phantomofearth ha scoperto una funzione che non è ancora stata annunciata da Microsoft, la possibilità di impostare un file MP4 come sfondo del desktop. Non è un’app di terze parti, ma una funzione nativa, integrata direttamente nel sistema.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Non è la prima volta che Microsoft “flirta” con gli sfondi dinamici. In passato aveva testato wallpaper con effetto parallasse, ma l’idea non è mai arrivata al grande pubblico. Ora, complice l’hardware moderno e l’ottimizzazione di Windows 11, le animazioni potrebbero finalmente diventare una realtà accessibile a tutti.

Oggi abbiamo schede grafiche talmente potenti che la riproduzione di un semplice MP4 in background non rappresenta alcuno sforzo, dischi SSD che caricano tutto in un lampo, e processori che gestiscono carichi molto più pesanti senza battere ciglio. Quello che 17 anni fa era un lusso per pochi smanettoni con PC da gaming, ora potrebbe girare anche su un laptop di fascia media.

Quando sarà disponibile?

La funzione non è ancora visibile nelle impostazioni ufficiali e Microsoft non ha rilasciato comunicazioni in merito. Potrebbe essere solo un test, oppure una novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti.