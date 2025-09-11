Windows 11 in soli 3 GB con Nano11, gira anche sui vecchi PC

Chi pensava che Windows 11 fosse troppo ingombrante per il proprio vecchio PC, dovrà ricredersi. NTDEV, lo sviluppatore dietro tiny11, ha appena rilasciato nano11, uno script radicale che riduce l’installazione di Windows 11 a soli 2,8 GB di spazio su disco. Un’impresa possibile grazie alla compressione LZX e alla rimozione chirurgica di tutto ciò che non è strettamente necessario.

Nano11 riduce Windows 11 a meno di 3 GB, cosa viene eliminato (e cosa rimane)

Per ottenere un sistema così snello, nano11 taglia senza pietà:

Windows Hello;

Driver superflui;

Sfondi e temi;

Componenti IME;

Windows Update.

Il risultato è un’immagine ISO da poco più di 2 GB, contro i quasi 20 GB della versione standard. Ma attenzione: questa versione non è pensata per l’uso quotidiano. È una build sperimentale, utile per test, ambienti virtuali o hardware datato.

Come funziona nano11 (e dove trovarlo)

Lo script è compatibile con qualsiasi edizione di Windows 11 e utilizza solo strumenti ufficiali Microsoft, come DISM e oscdimg. Basta montare l’ISO originale, avviare lo script e scegliere la versione da alleggerire. In pochi minuti, si ottiene una nuova ISO pronta per l’installazione, con tempi di setup drasticamente ridotti.

Nano11 non è una distribuzione alternativa di Windows, ma un esperimento tecnico estremo: capire fin dove si può alleggerire Windows 11 prima che perda stabilità. Non nasce per sostituire la versione ufficiale, ma per chi ama spingersi oltre i limiti del sistema operativo, riducendolo all’essenziale.

È ideale per chi vuole fare prove su macchine virtuali, ottimizzare ambienti di test o semplicemente togliersi la curiosità di vedere un sistema moderno funzionare su computer che, in teoria, non dovrebbero nemmeno essere in grado di avviarlo. Un gioco da smanettoni, ma anche una dimostrazione affascinante di quanto sia flessibile e adattabile Windows quando viene “snellito” con gli strumenti giusti.