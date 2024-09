Windows 11: il sistema operativo più popolare per i giochi su PC

Windows 11 è ora il sistema operativo più utilizzato dagli utenti di Steam. Ha superato Windows 10 per la prima volta in assoluto, che è stato al primo posto per anni, segnalando un cambiamento nella giusta direzione per Microsoft.

I dati di agosto di Steam mostrano che la quota di Windows 11 è del 49,17%, con un aumento di 3,36 punti rispetto a luglio. In confronto, Windows 10 ha visto la sua quota salire al 47,09%, in calo di 3,07 punti nello stesso periodo. macOS rappresenta solo l’1,30% dei giocatori, in calo di 0,07 punti, e Linux ha una quota dell’1,92%, in calo di 0,16 punti.

Per la prima volta Windows 11 è il sistema più usato per giocare a Steam su PC

Windows 11 ha tardato ad affermarsi come il sistema operativo più utilizzato su Steam. Le ragioni principali sono due.

Il primo è che molti giocatori non hanno particolari problemi con Windows 10 e quindi non vedono l’utilità di migrare a Windows 11. Vale la pena ricordare che Microsoft cesserà il supporto per il sistema operativo ad ottobre 2025. Il secondo motivo riguarda i requisiti di Microsoft. Non tutti possono installare Windows 11 sul proprio PC. Sono necessari processori specifici e, soprattutto, un chip di sicurezza TPM.

Molte utenti non hanno questi requisiti sul proprio PC e quindi non possono migrare (ufficialmente) all’ultimo sistema operativo di Microsoft.

A ottobre 2023 è stato rivelato che Windows 11 ha superato i 400 milioni di utenti in tutto il mondo. Ci sono voluti due anni per raggiungere questo traguardo. In confronto, Windows 10 ha impiegato un anno per raggiungere lo stesso numero di utenti. Il fatto che non ci fossero requisiti hardware per gli utenti di Windows 7 e 8 ha inevitabilmente favorito il processo di aggiornamento.