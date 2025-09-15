Windows 11 sposta impostazioni tastiera dal Pannello di controllo

Microsoft continua la sua lenta ma decisa operazione di “trasloco”… Sempre più funzioni storicamente legate al Pannello di controllo stanno migrando verso l’app Impostazioni. L’ultima a fare le valigie è la sezione dedicata alla tastiera.

Le nuove impostazioni della tastiera su Windows 11: ecco dove trovarle

Nelle build di anteprima più recenti, in particolare le versioni Dev 26200.5570 e Beta 22635.5305, è apparsa una nuova pagina nascosta in Impostazioni > Accessibilità > Tastiera. Qui è possibile regolare due parametri fondamentali: il ritardo di ripetizione (quanto tempo bisogna tenere premuto un tasto prima che inizi a ripetersi) e la velocità di ripetizione (quanto rapidamente il carattere viene replicato).

Due slider permettono di personalizzare l’esperienza, con una casella di anteprima per testare le modifiche in tempo reale.

A keyboard settings page is being added to Bluetooth & devices. Will house keyboard backlight and keyboard character repeat options (latter migrated from Control Panel). pic.twitter.com/bFgHzeT0m1 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

La nuova sezione include anche opzioni per la retroilluminazione della tastiera, ma solo su dispositivi compatibili. Manca invece, almeno per ora, la possibilità di regolare la frequenza di lampeggiamento del cursore, una funzione utile per chi scrive molto o ha esigenze visive specifiche.

Secondo alcuni utenti, Microsoft potrebbe attendere di completare il “trasloco” prima di annunciare ufficialmente la nuova sezione.

Anche il touchpad cambia volto

Non solo la tastiera, anche la sezione dedicata al touchpad tattile è in fase di restyling. La sensibilità è ora selezionabile tramite un menu a tendina, mentre clic e feedback tattili sono gestiti da due cursori separati. Piccoli cambiamenti che però rendono l’interfaccia più intuitiva e coerente con il resto del sistema.

Funzioni nascoste e novità in arrivo su Windows 11

Queste modifiche non sono ancora visibili a tutti. Per attivarle, è necessario armeggiare con le build Insider o utilizzare strumenti come ViVeTool. Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente la nuova sezione Tastiera, ma è probabile che lo faccia nelle prossime settimane, insieme ad altre novità come il pulsante per testare la velocità Internet direttamente dalla barra delle applicazioni.