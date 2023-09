Windows 11: Strumento di cattura con supporto OCR

La tecnologia OCR (acronimo di Optical Character Recognition) consente di estrarre testo dalle immagini effettuando il riconoscimento ottico dei caratteri. È estremamente utile in una gran varietà di circostanze ed è implementata all’interno di svariati software per computer, servizi online e app per smartphone e tablet e da adesso in poi, per la gioia di tutti gli utilizzatori di Windows 11, è fruibile pure mediante Strumento di cattura.

Windows 11: Strumento di cattura con OCR

Gli iscritti al programma Insider che hanno accesso ai canali Canaray e Dev di Windows 11 possono infatti effettuare l’aggiornamento di Strumento di cattura, il tool “di serie” dei sistemi operativi di casa Microsoft con cui si possono realizzare gli screenshot, portandolo alla versione 11.2308.33.0 con la quale diventa possibile estrapolare il testo dalle schermate catturare.

La funzionalità è denominata “Text Actions” e trova posto nella barra delle varie funzioni di Strumento di cattura. Facendo clic su di essa per aprirla, il sistema mostra automaticamente tutto il testo selezionabile per la copia. È sufficiente poi procedere con le consuete scorciatoie da tastiera Ctrl+C e Ctrl+V per copiare e incollare il documento di interesse.

Unitamente alla novità in questione, Strumento di cattura è stato aggiornato andando a implementare un’altra bella novità: la modifica di qualsiasi screenshot catturato su Android.

Per fruirne è sufficiente collegare lo smartphone al computer tramite Phone Link e il processo di sincronizzazione rapida verrà avviato automaticamente e consentirà di visualizzare e modificare gli screenshot che sono stati catturati su mobile.

Al momento, non è noto quando le nuove funzioni saranno rese accessibili a tutti gli utenti, ma considerando che adesso sono disponibili per gli Insider potrebbe volerci qualche settimana o al massimo qualche mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.