Windows 11: Studio Effects trasformerà i video con l'IA

Sempre più intelligenza artificiale per Windows 11: stando a quanto emerso, sarà possibile trasformare i video in acquerelli, cartoni animati e illustrazioni sfruttando Studio Effects. La funzionalità è stata introdotta un anno e mezzo fa circa con la distribuzione del 2022 Update ed è stata pensata inizialmente per migliorare la qualità delle videochiamate.

Studio Effects: IA per i video su Windows 11

Attenzione, il riferimento non è a un’opzione che consentirà di effettuare l’editing dei filmati (a quello pensa Clipchamp), ma di intervenire applicando effetti in tempo reale a quanto catturato e trasmesso in diretta dalla webcam integrata o collegata al PC, anche durante le videochiamate.

A svelarlo è stato @XenoPanther su X, una fonte solitamente attendibile per quanto riguarda le novità in arrivo da parte di Microsoft. Questo tipo di elaborazioni dovrebbe sfruttare le componenti NPU (Neural Processing Unit) integrate nei processori di ultima generazione e dedicate proprio alle operazioni IA. Come sempre in questi casi, servirà una fase di test prima della distribuzione su larga scala.

Di fatto, gli Studio Effects possono essere descritti come dei filtri, con un funzionamento simile a quelli sui quali già è possibile fare affidamento durante le videochiamate o nelle dirette sui social.

Al momento ce ne sono tre disponibili: si tratta di Inquadratura automatica, di Contatto visivo e di Sfocatura sfondo. I nomi scelti da Microsoft sono già piuttosto esplicativi per comprendere quale sia la loro utilità. Ecco uno screenshot con le loro descrizioni.

Per attivarli è sufficiente aprire le “Impostazioni”, accedere alla sezione “Bluetooth e dispositivi” e poi selezionare la voce “Videocamere”. Selezionando la webcam connessa si apre una schermata simile a quella visibile qui sopra, su cui agire per abilitare o disabilitare uno degli effetti della fotocamera (così sono chiamati in italiano). Altri parametri sono invece relativi a luminosità, contrasto, nitidezza e saturazione.