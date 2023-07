Windows 11: tag nel menu Start per le app di sistema

Con il rilascio della build 23493 di Windows 11 nel Dev Channel avvenuto nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha provveduto a rendere disponibili in anteprima un bel po’ di novità interessanti per il suo più recente sistema operativo, in primis Copilot e supporto nativo agli archivi RAR. Ci sono però alcuni cambiamenti, per così dire, minori che sono sfuggiti a prima vista, come nel caso dei tag nel menu Start per segnalare le app di sistema.

Windows 11: aggiunto il tag Sistema nel menu Start

Microsoft ha infatti implementato il nuovo tag “Sistema” nel menu Start per tutte quelle applicazioni stock e che, appunto, non sono state installate dall’utente o che comunque non sono rimovibili da esso.

Da notare, però, che non tutte le applicazioni predefinite hanno il tag: Esplora file, Suggerimenti e Impostazioni lo hanno, mentre Terminale e altre applicazioni no. Questo potrebbe stare ad indicare che i lavori sono ancora in corso e che la feature potrebbe essere soggetta a modifiche nei mesi a venire.

Da tenere presente che per poter fruire della novità è indispensabile abilitare intervenire tramite il tool ViveTool, andando ad abilitare un apposito ID feature, attuando la seguente procedura.

Cliccare qui per scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file in una cartella a piacere. Usare la combinazione di tasti Win+X e selezionare Terminale con privilegi di amministrazione. Passare al Prompt dei comandi usando la scorciatoia da tastiera Ctrl+Maiusc+2 o facendo clic sul pulsante con la freccia verso il basso nella parte superiore della finestra. Passare alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD (es. C:\Vive, digita CD C:\Vive). Digitare vivetool /enable /id:44571814,44573982 e premere Invio sulla tastiera. Riavviare il computer.

In caso di ripensamenti, per disattivare il tag “Sistema” è sufficiente ripetere i passaggi di cui sopra e adoperare il comando /disable /id:44571814,44573982 al posto di quello segnalato al passo 6.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.