Windows 11 a breve supporterà la taskbar sulla parte superiore dello schermo

Le grandi novità in arrivo su Windows 11 con l’update “Moment 2”, compresa l’implementazione di ChatGPT nella barra delle applicazioni, non sono le uniche prossime alla distribuzione. Gli utenti più curiosi hanno difatti scovato, nelle ultime build di anteprima del sistema operativo, un’opzione inedita che permette di posizionare la taskbar sulla parte superiore dello schermo.

Microsoft avvia altri test sulla taskbar di Windows 11

Da molto tempo Microsoft riceve richieste riguardanti la personalizzazione avanzata della barra delle applicazioni. La prassi la vede posizionata sulla parte inferiore del monitor, come se fungesse da base per le varie schermate visualizzate. Esistono però casi in cui gli utenti prediligono un posizionamento ai lati, funzionalità già disponibile, o persino sul lato superiore del display. Quest’ultima soluzione, tuttavia, non è mai risultata disponibile.

Turns out you can position the fully XAML taskbar up top, the experience is not all that great though 😅 pic.twitter.com/NmGjOVK0gR — Albacore (@thebookisclosed) March 6, 2023

A spingere la sua realizzazione sono stati migliaia di voti da parte dei fedeli utenti Windows, mai considerati seriamente dall’azienda di Satya Nadella fino a oggi. Come potete vedere dal tweet di Albacore, infatti, Microsoft ha infine agito affinché Windows 11 possa offrire una barra delle applicazioni posta superiormente.

Rendiamo noto, a questo punto, che questa novità è attualmente accessibile esclusivamente se avete accesso alla Dev Build 25309. In aggiunta, questo test potrebbe portare anche a un mancato rilascio pubblico definitivo. Insomma, il debutto della “taskbar superiore” non è per niente assicurato.

La barra delle applicazioni va migliorata

Ciononostante, è innegabile come il team di Microsoft stia continuando a lavorare per migliorare la taskbar, con innovazioni importanti come la futura introduzione di ChatGPT o l’aggiunta di feature e icone per rendere l’esperienza d’uso di Windows 11 più semplice e ottimizzata a dovere. Chissà quante altre funzionalità e opzioni di personalizzazione arriveranno prossimamente, man mano che il sistema operativo evolverà.

Nel frattempo, continua l’attesa per le altre funzionalità in arrivo su Windows 11, scovate all’interno della stessa build 25309.