Windows 11: tastiera virtuale ottimizzata per il gaming

Prossimamente su Windows 11 potrebbe fare capolino una nuova funzione destinata a tutti coloro che sono soliti utilizzare il proprio PC per il gaming: una tastiera virtuale operabile mediante gamepad.

Windows 11: tastiera virtuale fruibile con gamepad

La tastiera è in realtà un aggiornamento di quella virtuale già presente nel sistema operativo, ma viene rivista, in special modo in ottica touch screen. È disponibile per gli Insider nel canale Beta di test, la build di riferimento è la 22635.4145.

Il layout, come visibile nell’immagine che segue, presenta i tasti allineati in verticale per una maggior facilità di navigazione con d-pad o stick analogici e include alcune scorciatoie da tastiera che si rivelando piuttosto comode, come X per il backspace. Al momento, non è ancora possibile fare il login usando il gamepad, né richiamare il layout in automatico muovendo il cursore in un campo di testo, ma non è escluso che in futuro tale opzioni possano essere implementate.

Da tenere presente che questo è solo uno dei possibili miglioramenti che Microsoft deve apportare per rendere il suo sistema operativo maggiormente appetibile per gli appassionati di videogame, sebbene sia uno degli OS più popolari in ambito gaming.

Proprio a tal riguardo, lo scorso mese Valve ha fatto sapere di essere al lavoro per integrare il supporto di SteamOS per ASUS ROG Ally, ossia uno dei dispositivi gaming più interessanti tra quelli al momento disponibili, lanciando così un guanto di sfida al sistema operativo di casa Redmond, il cui dominio rischia di venire messo a repentaglio sul lungo termine.