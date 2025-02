Windows 11, il tasto Menu torna disponibile al posto di Copilot

Come forse molti sapranno, all’inizio del 2024 Microsoft ha iniziato a fare pressione sui produttori di computer portatili affinché integrassero un tasto speciale sulla tastiera dedicato all’attivazione di Copilot, l’intelligenza artificiale del produttore.

Purtroppo, un tasto esistente ha dovuto cedere. Di conseguenza, Microsoft ha scelto di rimuovere il tasto Menu, collocato tra i tasti Alt e Ctrl sulla destra. Naturalmente, la decisione dell’azienda americana ha fatto arrabbiare molti utenti, che ora si vedono privati dei vantaggi offerti dal tasto Menu.

Come promemoria, questo tasto consente di aprire un menu contestuale dalla tastiera anziché con un clic del tasto destro del mouse. Molto utile quando non si dispone di un mouse, ad esempio, e per chi è abituato a navigare rapidamente con la tastiera.

Microsoft fa marcia indietro sul tasto Copilot, si può trasformare nel tasto Menu

Secondo le informazioni riportate da PhantomOfEarth su X, uno specialista dell’ecosistema Windows, Microsoft si sta finalmente preparando a fare marcia indietro su questa controversa modifica. Afferma che il produttore permetterà presto agli utenti di ripristinare la funzione originale del tasto Copilot. In altre parole, potranno trasformarlo in un tasto Menu!

Future builds will add the option to remap the Copilot key to open a context menu. — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth) February 9, 2025

Lo scorso settembre, Microsoft aveva già fatto qualche concessione autorizzando una riassegnazione limitata del tasto Copilot. Tutto quello che si poteva fare era utilizzarlo per lanciare un’applicazione pacchettizzata firmata MSIX… Quindi, il controllo concesso agli utenti era minimo.

Ad ogni modo, il problema di fondo rimane: Microsoft continua a forzare l’uso del tasto Copilot, senza dare agli utenti la possibilità di disattivarlo o riassegnarlo liberamente. Forse è arrivato il momento che l’azienda smetta di imporre questa scelta.

L’integrazione forzata di Copilot

Dal lancio di Copilot, Microsoft ha fatto in modo che la sua AI fosse onnipresente… anche a costo di incorrere nell’ira degli utenti. Recentemente, ad esempio, ha testato un’opzione che apre automaticamente Copilot all’avvio del browser Edge. Una scelta discutibile.

Anche la scorciatoia da tastiera scelta da Microsoft per Copilot sta causando problemi. Attualmente assegnata alla combinazione Alt + Spazio, questa scorciatoia di sistema entra regolarmente in conflitto con altre applicazioni che la utilizzano per altre funzioni. Ma evidentemente l’azienda è determinata a mantenere questa scelta senza troppi ripensamenti.