Windows 11: arriva il test di velocità della rete, addio a Speedtest

Per anni, ogni volta che Internet rallentava misteriosamente, il rituale era sempre lo stesso: aprire il browser, digitare “test velocità della rete“, scegliere tra una manciata di siti (i soliti), e aspettare l’animazione del cerchio che gira per sapere se la colpa è del provider o del router… Microsoft ha deciso che era abbastanza.

Con il nuovo aggiornamento in fase di roll out agli Insider della Release Preview Channel, Windows 11 integra un test di velocità della connessione direttamente nella barra delle applicazioni. Basta fare clic destro sull’icona di rete per misurare Ethernet, Wi-Fi o dati mobili senza aprire siti esterni.

Il Test per misurare la velocità della connessione su Windows 11: la funzione che aspettavamo

Lo strumento funziona su qualsiasi tipo di connessione: cavo, wireless o connessioni cellulari. L’idea non è una novità assoluta, Microsoft stava già testando questa funzione l’anno scorso, ma adesso sembra pronta ad arrivare per tutti. Il risultato del test si apre nel browser predefinito. Nessuna rivoluzione tecnica, sia chiaro, ma è comodo non dover cercare Speedtest.net o Fast.com ogni volta che la connessione fa le bizze.

Il resto dell’aggiornamento, tra emoji e webcam orientabili

L’update non si ferma al test di velocità della rete integrato. Arrivano anche nuove impostazioni per le fotocamere collegate, con controlli di pan e tilt per i modelli compatibili, quali siano questi modelli, Microsoft preferisce non dirlo, forse per mantenere un alone di mistero. Ci sono nuove emoji, l’ennesima serie di faccine che probabilmente cambieranno poco il modo in cui litighiamo sui gruppi di famiglia.

Compare anche un menu dedicato alle impostazioni dei Widget, finalmente a pagina intera, e la possibilità di usare file in formato .webp come sfondo del desktop, un piccolo particolare che farà felice chi perde tempo a convertire immagini manualmente.

L’aggiornamento è disponibile ora per chi partecipa al programma Insider, sui sistemi con Windows 11 versione 24H2 (Build 26100) e 25H2 (Build 26200). Per tutti gli altri, probabilmente è una questione di settimane.