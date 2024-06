Windows 11: un bug causa elevato utilizzo della CPU

Quando alcune attività in background sul PC portano a un elevato utilizzo della CPU, solitamente ciò sta a significare che c’è qualche problema nel carico di lavoro e talvolta anche di processi o servizi di Windows possono essere i colpevoli. A tal riguardo, recentemente alcuni utilizzatori di Windows 11 hanno notato delle anomalie che sono poi state confermate da Microsoft stessa.

Windows 11: elevato utilizzo della CPU a causa di Microsoft Cross Device Service

Andando più nello specifico, questo mese, diversi utenti e addetti ai lavori hanno notato un consumo anomalo della CPU sui loro PC con Windows 11 e con l’aiuto del Task Manager hanno potuto verificare che il potenziale colpevole è il processo Microsoft Cross Device Service.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il processo Microsoft Cross Device Service è, come suggerisce il nome, ciò che aiuta un PC Windows a connettersi, sincronizzare e condividere file con dispositivi come i telefoni ed essenzialmente aiuta ad alimentare Phone Link su Windows. Le recenti build di Windows 11 Beta Insider stanno testando funzionalità relative a un migliore supporto Phone Link ed è possibile che il bug abbia avuto origine da lì.

A tal riguardo, sul Feedback Hub un utente scrive “Il servizio Cross Device sta improvvisamente utilizzando una quantità inaspettata di CPU nelle ultime build di Windows 11 Insider (a partire dall’inizio di giugno 2024)”. L’ingegnere Microsoft Jennifer G ha risposto confermando il tutto e ha aggiunto che l’azienda sta esaminando la risoluzione “Apprezzo la tua pazienza, abbiamo identificato la causa e stiamo lavorando a una soluzione”.

In base a quanto dichiarato, dunque, non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo per il rilascio di un fix, probabilmente è solo questione di giorni o, al massimo, settimane.