Windows 11, utenti sempre più infastiditi dalle pubblicità

Microsoft sembra determinata a trasformare il suo ultimo sistema operativo Windows 11 in un vero e proprio spazio pubblicitario. Una strategia che inizia seriamente a irritare molti utenti. Negli ultimi giorni, il gigante di Redmond ha iniziato a diffondere nuove “raccomandazioni” per vendere software come BitDefender e giochi come l’ultimo Call of Duty, attraverso le notifiche di Windows.

Pubblicità invasive su Windows 11

Le famose “raccomandazioni” visualizzate nel pannello delle notifiche sono in realtà pubblicità mascherate da consigli utili. Microsoft sta inondando gli utenti con questi annunci per spingere i propri prodotti e servizi. Le ultime “offerte” apparse includono l’acquisto dell’Edizione Cassaforte di Call of Duty: Black Ops 6 (ricordiamo che Activision è stata acquisita da Microsoft nell’ottobre 2023) e la sottoscrizione di abbonamenti a Microsoft 365 per sbloccare funzionalità aggiuntive in Microsoft Defender.

Come liberarsi delle fastidiose pubblicità su Windows 11

Gli utenti esasperati da questo bombardamento pubblicitario, possono disattivare le notifiche indesiderate. Per ripristinare un po’ di pace sul proprio desktop, basta deselezionare l’opzione “Ricevi suggerimenti e consigli quando usi Windows” nelle impostazioni di sistema.

Microsoft dovrebbe stare attenta a non tirare troppo la corda. Il desiderio di promuovere i propri prodotti e servizi è certamente comprensibile, ma trasformare un sistema operativo in un cartellone pubblicitario rischia di far disamorare anche gli utenti più fedeli. Farebbe bene a trovare un compromesso tra l’aggiunta di funzionalità utili e la tentazione di sfruttare ogni pixel dello schermo per fini commerciali… Altrimenti Windows 11 potrebbe passare alla storia più per la sua invadenza pubblicitaria che per le sue qualità tecniche.