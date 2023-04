Windows 365: piano Frontline e integrazione nelle TV LG

La versione cloud di Windows 10 e 11 è stata svelata quasi due anni fa (in Italia è disponibile da agosto 2021). Microsoft ha finora offerto i piani Business, Enterprise e Government. All’elenco si aggiunge il nuovo piano Windows 365 Frontline con novità esclusive. L’azienda di Redmond ha inoltre annunciato l’integrazione nelle smart TV di LG.

Windows 365 Frontline per turnisti

Windows 365 Frontline, disponibile in anteprima pubblica, offre le stesse funzionalità degli altri piani, ma con una sostanziale differenza: una singola licenza può essere condivisa con un massimo di tre dipendenti. Questa soluzione è ideale per le aziende che hanno personale part-time o turnista che accedono allo stesso Cloud PC nello stesso orario di lavoro. Ad esempio, un’azienda con 300 dipendenti può acquistare solo 100 licenze.

Gli amministratori IT possono controllare gli accessi, gestire l’uso e vedere la cronologia. È possibile, ad esempio, impostare criteri per la disconnessione automatica, il blocco dello schermo, il ripristino automatico, il reset del Cloud PC e l’aggiornamento al termine dei turni di lavoro. Microsoft consentirà in futuro di accedere ai Cloud PC localmente, ovvero quando ci sono problemi di connettività.

Oltre che tramite browser, Windows 365 è ora accessibile con un’app dedicata dalle smart TV di LG annunciate nel 2023. È sufficiente collegare una tastiera e un mouse Bluetooth. Probabile che venga aggiunto il supporto anche ai modelli precedenti. È previsto inoltre l’accesso con il Lenovo ThinkPhone. Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane.