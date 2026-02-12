Qualcuno ha installato Windows 98 su un tostapane (più o meno)

Un giorno, forse, capiremo perché un tale dispiego di tempo ed energie per trasformare un tostapane in un mini computer in grado di far girare Windows 98. O forse no. Poco importa: il premio per il progetto più curioso di questa settimana va con grande merito al canale Throaty Mumbo su YouTube che ha deciso di farlo. Dopotutto, perché no.

Il tostapane che fa girare Windows 98

La base di partenza è un tostapane smart (ebbene sì, esistono in commercio), con tanto di schermo touch per decidere la modalità e la durata della cottura. Una volta aperto e smontato, la scelta di sostituire l’hardware originale con una scheda Raspberry Pi 5 e un display da 7 pollici. Intorno un case realizzato con una stampante 3D ed è fatta. Prendetevi un po’ di tempo per vedere tutte le fasi del progetto, ne vale la pena.

Sul desktop c’è anche il programma toast.exe sviluppato per l’occasione, da lanciare per continuare a poterlo utilizzare come un tostapane. Un doppio click, si seleziona la modalità desiderata e le resistenza al suo interno iniziano a riscaldarsi.

L’unico neo è non aver pensato di farci girare lo il salvaschermo Flying toaster (YouTube) degli anni ’90. Sarebbe stata una combo perfetta.

Non è l’unico progetto amatoriale dedicato a Windows 98, anche se effettivamente il più bizzarro. Alcuni mesi fa abbiamo scritto su queste pagine di Windows Launcher for Android, una personalizzazione che cambia l’interfaccia dello smartphone rendendola del tutto simile a quella di un PC di quasi trent’anni fa. Perché? Ancora una volta, la risposta è perché no.

Partito malissimo, con la figuraccia di Bill Gates sul palco durante la presentazione, il sistema operativo si è rivelato un tassello chiave per la crescita di Microsoft. Di certo, ha lasciato un ricordo migliore rispetto al successore Windows ME, considerato un fallimento su tutta la linea.