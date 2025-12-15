Windows Admin Center sui PC Copilot+ con processori Arm

Microsoft ha annunciato che Windows Admin Center ora funziona sui PC Copilot+ basati su architettura Arm. Significa che questi nuovi computer super-efficienti con intelligenza artificiale integrata possono finalmente essere usati per gestire l’intera infrastruttura aziendale senza doversi arrangiare con soluzioni creative o dover tenere un PC vecchio stile sulla scrivania solo per quello.

Windows Admin Center ora supporta PC Copilot+ con processori Arm

Windows Admin Center è fondamentalmente la console di comando centralizzata che gli amministratori IT usano per controllare tutto: server, cluster, ambienti Active Directory ibridi, workstation client.

Il fatto che Windows Admin Center sia stato ottimizzato per l’architettura Arm è più importante di quanto possa sembrare a prima vista. Arm e x64 sono due famiglie di processori diverse che parlano linguaggi leggermente diversi. I PC tradizionali usano processori x64 (Intel, AMD), mentre i nuovi PC Copilot+ usano chip Arm che sono più efficienti dal punto di vista energetico e hanno l’accelerazione AI integrata.

Ora Microsoft ha sistemato la situazione. Windows Admin Center sui PC Copilot+ Arm offre la stessa esperienza e lo stesso set di strumenti della versione x64. L’installazione è identica, la panoramica è identica, le funzionalità sono identiche. Vuol dire che un amministratore può passare da un PC x64 a un Copilot+ Arm senza dover reimparare nulla o scoprire che quella funzione critica che usava ogni giorno non esiste più.

Qualcuno potrebbe chiedersi: ma chi se ne frega se i PC usano Arm o x64? La risposta sta nella combinazione di prestazioni, autonomia e capacità AI che i PC Copilot+ portano sul tavolo. Sono dispositivi pensati per lavorare tutto il giorno senza essere attaccati alla corrente, con processori che gestiscono compiti di intelligenza artificiale tranquillamente. Perfetti per chi lavora in mobilità, per chi deve gestire infrastrutture da remoto, per chi vuole un dispositivo potente che non pesi come un mattone e non si scarichi dopo tre ore.

Cosa c’è di nuovo nella versione 2511

La versione di Windows Admin Center rilasciata per Arm è la 2511, che porta con sé una serie di miglioramenti che gli amministratori apprezzeranno. Il ripristino dell’implementazione dell’alta disponibilità (HA) è tra i più significativi. In pratica, ora si può installare Windows Admin Center su un cluster di failover, quindi se un server si guasta, un altro prende il suo posto senza interruzioni.

Sono state migliorate anche le installazioni silenziose da riga di comando. Gli amministratori IT hanno un rapporto complicato con i wizard di installazione, li sopportano quando devono installare una cosa sola, li odiano profondamente quando devono fare installazioni di massa.

La strategia di Microsoft

È una mossa furba da parte di Microsoft, che sta cercando di posizionare i PC Copilot+ non solo come dispositivi consumer di fascia alta per chi vuole l’ultimo modello con AI, ma come strumenti di lavoro seri per le aziende. E non puoi farlo se gli amministratori IT, le persone che decidono quali computer comprare per centinaia o migliaia di dipendenti, non possono usare quegli stessi dispositivi per fare il loro lavoro.

Per chi volesse provare Windows Admin Center su un PC Copilot+ Arm, il download è disponibile sul sito Microsoft. L’elenco completo delle modifiche nella versione 2511 è disponibile nell’annuncio ufficiale. Chi stava aspettando proprio questo momento per considerare un PC Copilot+ Arm come workstation principale, ora non ha più scuse.