 Windows, le patch di sicurezza si installano senza riavvio
Da maggio 2026 Microsoft attiverà gli aggiornamenti hotpatch di default per i PC Windows gestiti con Autopatch.
Da maggio 2026 Microsoft attiverà gli aggiornamenti hotpatch di default per i PC Windows gestiti con Autopatch.

Da maggio 2026, gli aggiornamenti di sicurezza hotpatch di Windows saranno attivati per impostazione predefinita. In pratica, i PC riceveranno le patch di sicurezza senza bisogno di riavviarsi.

Basta riavvii per gli aggiornamenti di sicurezza: Microsoft cambia le regole da maggio

Gli hotpatch vengono applicati mentre il PC è acceso, senza riavvio. Eppure chi usava Windows Autopatch, il servizio Microsoft per la gestione automatica degli aggiornamenti in azienda, era costretto ad aspettare il riavvio dei dispositivi anche per quelli. Con l’hotpatch attivo di default invece, il processo diventa quasi istantaneo.

Dopo il 1° aprile 2026, i dispositivi che soddisfano i prerequisiti per l’hotpatch e hanno installato l’aggiornamento di sicurezza di aprile inizieranno a ricevere aggiornamenti hotpatch da maggio in poi. Aprile funziona come mese di riferimento, Autopatch installa l’aggiornamento di sicurezza di aprile, il dispositivo si riavvia una volta, e da quel momento in poi le patch di sicurezza successive non richiederanno più riavvii.

Le configurazioni esistenti, come i ring di distribuzione e i rinvii per gli aggiornamenti di qualità, resteranno invariate.

Per chi non è pronto, si può rinunciare

Gli amministratori IT che non vogliono usare gli hotpatch potranno disattivarli dal 1° aprile 2026. Le prime patch arriveranno solo dall’11 maggio, quindi hanno alcune settimane per decidere.

Per le aziende che gestiscono centinaia o migliaia di PC, eliminare i riavvii dagli aggiornamenti di sicurezza mensili non è solo una comodità, è un risparmio concreto di tempo, interruzioni e ticket di supporto. Un’azienda con mille dipendenti che non devono più fermare il lavoro per riavviare il computer dopo ogni Patch Tuesday è un’azienda che guadagna ore produttive ogni mese.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 10 mar 2026

