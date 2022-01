Windows Server: riavvii infiniti con le patch di gennaio

Nelle scorse ore Microsoft ha provveduto a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio per Windows. Tra i vari aggiornamenti distribuiti tramite Windows Update e gli altri canali supportati, quelli KB5009555 per Windows Server 2022, KB5009557 per Windows Server 2019 e KB5009624 per Windows Server 2012 R2 sono particolarmente rilevanti perché vanno a risolvere un problema di sicurezza individuato in IIS e in alti software, ma purtroppo stanno causando non pochi “grattacapi” agli amministratori di sistema.

WS: la patch di gennaio causa riavvii improvvisi e altri problemi

L'installazione degli update in questione, infatti, è diventata causa di riavvii improvvisi e anommali dei controller di dominio, il mancato avvio di Hyper-V e volumi basati su file system ReFS inaccessibili.

Il problema principale riguarda il riavvio dei sistemi che assolvono al ruolo di controller di dominio Active Directory, in quando dopo l'installazione delle patch i computer entrano in un loop infinito di riavvii, che si verificano a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. L'anomalia è segnalata dal processo di sistema LSASS.exe che occupa la CPU al 100%, il che va poi a causare il riavvio di Windows una volta che il componente viene arrestato.

Il mancato avvio di Hyper-V è accompagnato dalla visualizzazione di un messaggio d'errore indicante l'impossibilità di eseguire la macchina virtuale, mentre per quel che concerne i volumi ReFS risultano essere del tutto inaccessibili.