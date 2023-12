Windows si blocca a causa di un aggiornamento di Avira

Alcuni utenti di Windows hanno riscontrato problemi di stabilità del sistema dopo aver installato un recente aggiornamento del software antivirus Avira. Il problema è stato segnalato da diversi utenti di Avira sui loro computer Windows negli ultimi giorni.

Windows si blocca all’avvio o subito dopo

Il problema si manifesta con blocchi del sistema all’avvio o dopo pochi minuti di utilizzo. Un utente, che ha descritto il problema sul forum di Avira su Reddit, ha scritto: “Oggi il mio PC si è bloccato improvvisamente all’avvio. Ho provato a disabilitare tutte le applicazioni in background finché non è rimasto solo Avira. Altre 2 persone che conosco hanno avuto lo stesso problema (entrambe hanno lo stesso antivirus). Ho risolto il problema andando in Avvio sicuro e disinstallando Avira”.

Il problema, probabilmente, è stato causato da un aggiornamento di Avira rilasciato venerdì scorso per i suoi prodotti. Il problema riguarda sia Windows 10 che Windows 11. Alcuni utenti non riescono a usare i loro PC Windows perché si bloccano completamente dopo due o tre minuti. Altri utenti non riescono nemmeno ad accedere al sistema perché si blocca durante l’avvio.

Le possibili soluzioni

La soluzione più efficace trovata dagli utenti interessati è stata quella di disinstallare Avira dal PC. Non è chiaro se questa sia l’unica soluzione al problema o se esista un’opzione meno drastica, come la disattivazione di un componente specifico di Avira. Finora, non è stato confermato che questa opzione possa risolvere il problema.

Per disinstallare Avira, gli utenti di Windows devono selezionare Start > Impostazioni > Applicazioni. Qui devono cercare Avira, attivare il menu a tre puntini accanto alla voce e selezionare l’opzione di disinstallazione. Dopo la disinstallazione, è necessario riavviare il PC.

Se non c’è un’altra soluzione antivirus nel sistema, Windows 10 e Windows 11 attiveranno automaticamente Microsoft Defender.

Gli utenti che non riescono a utilizzare il pc perché si blocca, devono provare ad accedere alle opzioni avanzate di Windows durante l’avvio. Se vedono la schermata di accesso, possono fare clic su Arresto, tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera e selezionare Riavvia. Un’altra opzione è quella di usare il supporto di ripristino di Windows, se disponibile, o sperare che Windows rilevi il problema e mostri le opzioni di avvio avanzate.

Avira non ha ancora fatto una dichiarazione pubblica sul problema segnalato. Gli utenti interessati possono controllare il sito web del software antivirus per vedere se ci sono aggiornamenti che correggono il bug.